19 milyon ton rezerv bulduk

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye'de yaptığımız son keşiflerle birlikte 18-19 milyar tonluk bir kömür rezervi tespit ettik. Geçtiğimiz yıl üretimde rekor kırdık. 101.5 milyon tona ulaştık. Biz bunu artırsak bile yüzlerce yıl çıkartmak için çalışacağız" dedi. Türkiye'nin yerli kömür kaynaklarını ekonomisine kazandırmak amacıyla yaklaşık 5 bin megavatlık termik santral projesine uygun saha tespit ettiklerini belirten Dönmez, "Projenin fizibilitesiyle ilgili olumsuz bir sonuç çıktığı için projeyi yapmaktan vazgeçtik" diye konuştu.
- Ekonomi
- 09.03.2019
- Gazete
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