Bugünkü
Takvim

19 milyon ton rezerv bulduk

19 milyon ton rezerv bulduk
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "'de yaptığımız son keşiflerle birlikte 18-19 milyar tonluk bir kömür rezervi tespit ettik. Geçtiğimiz yıl üretimde rekor kırdık. 101.5 milyon tona ulaştık. Biz bunu artırsak bile yüzlerce yıl çıkartmak için çalışacağız" dedi. Türkiye'nin yerli kömür kaynaklarını ekonomisine kazandırmak amacıyla yaklaşık 5 bin megavatlık termik santral projesine uygun saha tespit ettiklerini belirten Dönmez, "Projenin fizibilitesiyle ilgili olumsuz bir sonuç çıktığı için projeyi yapmaktan vazgeçtik" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri19 milyon ton rezerv bulduk
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri