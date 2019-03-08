Hem mevcut emekliler hem de maaşı yeni bağlananlar, yılda 2 bayram ikramiyesinin yanı sıra 3 yılda bir banka promosyonundan yararlanıyor. Bankalar, emekliler için kampanya yarışını sürdürüyor. Bazı bankalar emeklilere 3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira olarak belirlenen promosyon tutarını 600 liraya kadar çıkarırken, bazıları da ücretsiz havale-EFT işlemleri, faturalarda indirim gibi ek fırsatlar sunuyor. Ayrıca emekli müşteri getirenlere bankaya kazandırdığı her emekli için 100 lira veren de var. Böylece emekli 450, yakını 100 lira promosyon alabiliyor.
Şubede işlem önceliği, eve teslim maaş, ücretsiz tıbbi danışmanlık ve ambulans, krediler ve mevduatta özel faiz gibi imkanlar da emeklilere sunulan avantajlar arasında bulunuyor. Emeklilik başvurusu yapanlar, bankasını seçip taahhüdünü vererek promosyondan yararlanabiliyor. Promosyon almamış olan emekliler, bankasını seçip, '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vererek ödemesine kavuşuyor. Taahhütte bulunup promosyonu almış emeklilerin de isterlerse ortaya çıkan daha cazip teklifleri değerlendirme imkanı bulunuyor. Böylece banka değiştirmek de mümkün.
MEMURLAR DA ALIYOR
Bankaların kamu kurumlarıyla sözleşme imzalama yarışı promosyonları artırdı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 3 yıl için 2 bin 700 liraya imza atarken; rekor bir devlet üniversitesinden geldi. Bir özel banka ile sözleşme imzalayan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 251 personeli için 3 bin 130 lira promosyon ödemesi alacak. Promosyonlar çalışanlara peşin verilirken, anlaşmanın şimdiye kadarki en yüksek promosyon olduğu belirtildi.
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