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Bakan Albayrak: Vergide ciddi revizyonlara gidiyoruz

Vergide ciddi revizyonlara gidiyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı , 'da Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Vergi uygulamalarında ciddi revizyonlara gidiyoruz. Vergi mimarisi ile ilgili çok büyük bir reform süreci başladı. Bu yıl içinde vergiyle ilgili somut adım atacağız" dedi. Albayrak şöyle devam etti: Başarılı performansıyla bu krizi fırsata çevirmiştir. Doğru politikaları hayata geçirerek Türkiye olarak son 5 yılda her birimden bağışıklık sistemini güçlendiren bir ekonomiye döndük. Son 6 ayda her manada, artık hükümet ajandası 15 Temmuz'a rağmen ekonomi 1. sırada. Türkiye'de reel sekrörün küresel rekabet içinde daha faal hale gelebileceği bir süreç başladı. Dere akar yatağını bulur.

ANTREPO MÜJDESİ
Bakan Berat Albayrak, dün Türkiye çılar Meclisi () Başkanı , Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca ile Laleli'de esnafı ziyaret etti. Albayrak'ın Lalelili mikro ihracatçılara, yaptıkları ihracatın, kurulacak 'ihracat antrepoları' ile kendileri üzerinden faturalandırılacağının müjdesini verdiği bildirildi.

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