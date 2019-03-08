Bakan Albayrak: Vergide ciddi revizyonlara gidiyoruz

ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İstanbul 'da Finans Merkezi Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Vergi uygulamalarında ciddi revizyonlara gidiyoruz. Vergi mimarisi ile ilgili çok büyük bir reform süreci başladı. Bu yıl içinde vergiyle ilgili somut adım atacağız" dedi. Albayrak şöyle devam etti: Başarılı performansıyla Türkiye bu krizi fırsata çevirmiştir. Doğru politikaları hayata geçirerek Türkiye olarak son 5 yılda her birimden bağışıklık sistemini güçlendiren bir ekonomiye döndük. Son 6 ayda her manada, artık hükümet ajandası 15 Temmuz'a rağmen ekonomi 1. sırada. Türkiye'de reel sekrörün küresel rekabet içinde daha faal hale gelebileceği bir süreç başladı. Dere akar yatağını bulur.

ANTREPO MÜJDESİ

Bakan Berat Albayrak, dün Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca ile Laleli'de esnafı ziyaret etti. Albayrak'ın Lalelili mikro ihracatçılara, yaptıkları ihracatın, kurulacak 'ihracat antrepoları' ile kendileri üzerinden faturalandırılacağının müjdesini verdiği bildirildi.