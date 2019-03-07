Bugünkü
Takvim

, Adana-Antep’i ’e bağlıyor

THY, Adana-Antep’i Berlin’e bağlıyor
THY, 'nın başkenti 'den Adana ve Gaziantep'e direkt uçuşlara başlıyor. Berlin'den Adana'ya direkt uçuş 2 Nisan'da, Gaziantep'e direkt uçuş ise 5 Nisan'da başlayacak. Yaz sezonu boyunca haftada bir karşılıklı düzenlenecek seferlerle yolcular Berlin'den Adana'ya kolay ulaşırken; Gaziantep'e direkt seferler de cuma ve cumartesi karşılıklı gerçekleştirilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTHY, Adana-Antep’i Berlin’e bağlıyor
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri