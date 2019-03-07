THY, Adana-Antep’i Berlin’e bağlıyor

THY, Almanya'nın başkenti Berlin'den Adana ve Gaziantep'e direkt uçuşlara başlıyor. Berlin'den Adana'ya direkt uçuş 2 Nisan'da, Gaziantep'e direkt uçuş ise 5 Nisan'da başlayacak. Yaz sezonu boyunca haftada bir karşılıklı düzenlenecek seferlerle yolcular Berlin'den Adana'ya kolay ulaşırken; Gaziantep'e direkt seferler de cuma ve cumartesi karşılıklı gerçekleştirilecek.
- Ekonomi
- 07.03.2019
- Gazete
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