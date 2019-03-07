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Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi! Emeklinin geliri en az 119 TL artacak...

ve Bağ-Kur emeklileri mı için ilk 6 aylık u merak ederken, memur emeklilerinin yüzde 5’lik artışı gelirleri en az 118,98 lira artıracak. Enflasyon farkı oluşursa zam oranı yükselecek.

Emekliye en az 119 TL
Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin maaşı 'da değişecek. ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını, memur emeklileri fark alıp almayacağını öğrenmek için bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek u merak ediyor. Ancak enflasyon ne kadar çıkarsa çıksın, memur emeklilerinin en az yüzde 5 alacağı kesin. Memurlar için yapılan toplu sözleşmede Temmuz ayı zam oranı yüzde 5 olarak belirlenmiş, 2019'un ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon yüzde 4'ü aşarsa ayrıca fark verileceği karara bağlanmıştı. Buna göre; memur emeklilerinin maaşına Temmuz'da yüzde 5 zam yapılacak, ayrıca enflasyon farkı oluşursa bu da maaşlara yansıtılacak.



Yüzde 5'lik Temmuz zammı, memur emeklilerine en az 118,98 lira gelir artışı getirecek. En düşük maaşta bu tutarda artış yaşanacak. Halen en düşük aylık 2 bin 379 lira 59 kuruş seviyesinde. Bu maaş yüzde 5 zam ile 2 bin 498 lira 57 kuruşa yükselecek. Eğer enflasyon farkı oluşursa, gelir daha da artacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı, memur emeklilerinin enflasyon farkı alıp alamayacağı, 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak verilerle ortaya çıkacak.

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