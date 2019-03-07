Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24'te sabit tuttu. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun açıklamasında, ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğine dikkat çekildi. Açıklamada, ithal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlendiği belirtilerek, "Fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmekte. Enflasyonda belirgin iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruş korunacak" denildi.
- Ekonomi
- 07.03.2019
- Gazete
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