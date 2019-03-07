ABD'li kozmetik firması sahibi ve model 21 yaşındaki Kylie Jenner, 'Dünyanın En Genç Milyarderi' ünvanının sahibi oldu. Amerikan Forbes dergisi, Kylie Cosmetics adlı firmanın sahibi olan 21 yaşındaki Jenner'ın servetinin 1 milyar dolara ulaştığını ve 21 yaşındaki Jenner'ın 'Dünyanın En Genç Milyarderi' ünvanını aldığını duyurdu. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in ünvanını elinden alan Jenner, aynı zamanda, 'Kendi Servetini Oluşturan En Genç Milyarder' ünvanının da sahibi oldu. Jenner, Forbes'a yaptığı açıklamada, "Hiçbir beklentim olmadı. Geleceği öngörmedim. Ancak bu ünvanı kazanmak gerçekten çok iyi hissettirdi" dedi.
- Ekonomi
- 07.03.2019
- Gazete
Kylie Jenner, 'Dünyanın En Genç Milyarderi' ünvanının sahibi oldu
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