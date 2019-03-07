KOBİ’ye 5 milyon TL

Hüseyin Aydın'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Türkiye Bankalar Birliği, 'KOBİ Değer Kredisi-2' adı verilen kredi paketinde kullandırılabilecek azami miktarın güncellenerek 1.5 milyon liradan 5 milyon liraya yükseltildiğini duyurdu. Kredilere Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti sağlanacağı belirtilen açıklamada, paketin 17 bankanın desteğiyle devreye alındığı kaydedildi.
- Ekonomi
- 07.03.2019
- Gazete
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