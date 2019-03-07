Bakan Albayrak: Enflasyon hedefin çok altına inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mevsimsel etkilerin ortadan kalkması ve özellikle gıda fiyatlarına yönelik olmak üzere birçok alanda alacağımız yapısal tedbirler sayesinde yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda çok güçlü neticeleri göreceğiz ve inşallah, hedefin çok çok altında bir rakamla 2019'u kapatacağız" dedi. Kocaeli Ticaret Odası'nda düzenlenen 'Adım Adım Ekonomi Kocaeli' programında konuşan Albayrak, şu mesajları verdi:
Serada binde 8'lik fırtınadan etkilenen bir kapasite var, bir bakıyorsunuz 2 gün sonra patlıcan 3 katı artmış, domates 3 katı, 5 katı... Hayırdır, demek ki ortada bir numara var. Tanzim satışlar devreye giriyor, 1 gün sonra fiyatlar yarı yarıya iniyor.
İşini düzgün yapan herkesin ülke olarak yanındayız, devlet olarak sırtımızda taşımamız lazım ama sen hale 1 liradan aldığın malı 9 liradan satıyorsan burada başka bir şey var.
Konkordato süreci, bankaların kredi yapılandırma çalışmaları sayesinde hızlı şekilde tersine dönmeye başladı. Feragat ve yapılandırmanın tamamının etkisiyle 318 firma konkordatodan çıktı. 5.4 milyar liralık kredi konkordatodan çıkmış oldu. Mart-Nisan ayı gibi toplam 10 milyar liralık paket konkordatodan çıkmış olacak. Ocak ve Şubat'ta yeni konkordato müracaatları yarıdan fazla azalma gösterdi.
Serada binde 8'lik fırtınadan etkilenen bir kapasite var, bir bakıyorsunuz 2 gün sonra patlıcan 3 katı artmış, domates 3 katı, 5 katı... Hayırdır, demek ki ortada bir numara var. Tanzim satışlar devreye giriyor, 1 gün sonra fiyatlar yarı yarıya iniyor.
İşini düzgün yapan herkesin ülke olarak yanındayız, devlet olarak sırtımızda taşımamız lazım ama sen hale 1 liradan aldığın malı 9 liradan satıyorsan burada başka bir şey var.
Konkordato süreci, bankaların kredi yapılandırma çalışmaları sayesinde hızlı şekilde tersine dönmeye başladı. Feragat ve yapılandırmanın tamamının etkisiyle 318 firma konkordatodan çıktı. 5.4 milyar liralık kredi konkordatodan çıkmış oldu. Mart-Nisan ayı gibi toplam 10 milyar liralık paket konkordatodan çıkmış olacak. Ocak ve Şubat'ta yeni konkordato müracaatları yarıdan fazla azalma gösterdi.
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