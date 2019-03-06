Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı olan ve dünyanın en fazla noktasına uçuş gerçekleştiren havayolu şirketi konumunda bulunan Türk Hava Yolları (THY) 2018'i tarihi rekorlarla kapattı, 2019'a da yeni istihdam ile girdi. Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, bu yıl iştiraklerle 8 bin yeni eleman alacaklarını açıkladı. Gazetelerin ekonomi müdürleriyle bir araya gelen İlker Aycı, İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinin devam ettiğini söyledi. Aycı, "Yeni havalimanını çok seviyoruz ve bizi çok heyecanlandırıyor" dedi. İstanbul Havalimanı'nda yolculara rehberlik edecek 1.100 özel eleman olacağını belirten Aycı, "Bu arkadaşlarımızın eğitimleri devam ediyor.
Kendilerine henüz bir isim koymadık ama yolcuların hemen yanında olacaklar ve her türlü rehberliği sağlayacaklar" diye konuştu. Bu 1.100 yeni rehberin özel kıyafetleri de olacağını anlatan Aycı, istihdamla ilgili de şu bilgileri verdi: "Bu yıl 3 bin 200 yeni personel THY olarak biz alacağız. Şu anda 60 bin kişiye ulaşmış durumdayız. Bu sayı artacak. 2019 yılında iştiraklerle birlikte istihdam edilecek yeni personel sayısı 8 bini bulacak." Turkish Cargo'nun, dünyanın 14 ülkesinde hizmet sunduğunu belirten Aycı, "Turkish Cargo, dünyada ilk 10 arasında 8'inci sıraya yükseldi" ifadelerini kullandı.
ESKİ KIYAFETLER DÖNÜŞECEK
İstanbul havalimanı ile birlikte personelin yeni kıyafetlerini de kullanacağını söyleyen Aycı , eski kıyafetlerin ve üniformaların geri dönüşüme gönderileceğini belirterek, "10 binlerce üniforma var. Bunlar zayi olmayacak" dedi.
Kendilerine henüz bir isim koymadık ama yolcuların hemen yanında olacaklar ve her türlü rehberliği sağlayacaklar" diye konuştu. Bu 1.100 yeni rehberin özel kıyafetleri de olacağını anlatan Aycı, istihdamla ilgili de şu bilgileri verdi: "Bu yıl 3 bin 200 yeni personel THY olarak biz alacağız. Şu anda 60 bin kişiye ulaşmış durumdayız. Bu sayı artacak. 2019 yılında iştiraklerle birlikte istihdam edilecek yeni personel sayısı 8 bini bulacak." Turkish Cargo'nun, dünyanın 14 ülkesinde hizmet sunduğunu belirten Aycı, "Turkish Cargo, dünyada ilk 10 arasında 8'inci sıraya yükseldi" ifadelerini kullandı.
ESKİ KIYAFETLER DÖNÜŞECEK
İstanbul havalimanı ile birlikte personelin yeni kıyafetlerini de kullanacağını söyleyen Aycı , eski kıyafetlerin ve üniformaların geri dönüşüme gönderileceğini belirterek, "10 binlerce üniforma var. Bunlar zayi olmayacak" dedi.
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