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8 bin yeni eleman arıyor!

2018 yılını tarihi rekorlarla kapatan 2019’a da hızlı giriyor. 3 bin 200’ü ’ye olmak üzere iştiraklerle 8 bin yeni eleman alacak olan şirket yeni havalimanı için 1.100 rehber hazırlıyor.

Uçuşa 1100 rehber
Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı olan ve dünyanın en fazla noktasına uçuş gerçekleştiren havayolu şirketi konumunda bulunan Türk Hava Yolları () 2018'i tarihi rekorlarla kapattı, 2019'a da yeni ile girdi. Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, bu yıl iştiraklerle 8 bin yeni eleman alacaklarını açıkladı. Gazetelerin ekonomi müdürleriyle bir araya gelen İlker Aycı, 'na taşınma sürecinin devam ettiğini söyledi. Aycı, "Yeni havalimanını çok seviyoruz ve bizi çok heyecanlandırıyor" dedi. İstanbul Havalimanı'nda yolculara rehberlik edecek 1.100 özel eleman olacağını belirten Aycı, "Bu arkadaşlarımızın eğitimleri devam ediyor.



Kendilerine henüz bir isim koymadık ama yolcuların hemen yanında olacaklar ve her türlü rehberliği sağlayacaklar" diye konuştu. Bu 1.100 yeni rehberin özel kıyafetleri de olacağını anlatan Aycı, istihdamla ilgili de şu bilgileri verdi: "Bu yıl 3 bin 200 yeni personel THY olarak biz alacağız. Şu anda 60 bin kişiye ulaşmış durumdayız. Bu sayı artacak. 2019 yılında iştiraklerle birlikte istihdam edilecek yeni personel sayısı 8 bini bulacak." 'nun, dünyanın 14 ülkesinde hizmet sunduğunu belirten Aycı, "Turkish Cargo, dünyada ilk 10 arasında 8'inci sıraya yükseldi" ifadelerini kullandı.




ESKİ KIYAFETLER DÖNÜŞECEK
İstanbul havalimanı ile birlikte personelin yeni kıyafetlerini de kullanacağını söyleyen Aycı , eski kıyafetlerin ve üniformaların geri dönüşüme gönderileceğini belirterek, "10 binlerce üniforma var. Bunlar zayi olmayacak" dedi.

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