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ye en az yüzde 5

2 milyonu aşkın memur sine Temmuz’da yüzde 5 garanti. farkı oluşursa, bu oran artabilecek. ve emeklilerine de 6 aylık enflasyon kadar zam olacak.

Yaklaşık 12.3 milyon emekli bu yılın ikinci mını Temmuz'da alacak. Zam oranında bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen oranı belirleyici olacak. 6 aylık enflasyon; SSK ve Bağ-Kur lerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise enflasyon farkı alıp almayacağını ortaya koyacak. Oran merakla beklenirken, memur emeklilerinin en az yüzde 5 zam alacağı kesin. Bunun üstüne çıkılıp çıkılmayacağını ise enflasyon verileri gösterecek.



ve emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alırken, memur emeklilerine ise toplu sözleşmede belirlenen artışlar yansıtılıyor. Bu kapsamda Ocak'ta maaşları yüzde 10.19 oranında artırılan SSK ve Bağ- Kur emeklilerine, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam verilecek. Ocak artışları yüzde 10.73 olan memur emeklileri ise Temmuz'da yüzde 5 oranında zam alacak, ayrıca bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa farktan yararlanacak.

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