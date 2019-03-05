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Bit pazarına nur yağdı

Bit pazarına nur yağdı
İtalyan moda devi Gucci, çok konuşulan 690 euroluk (4 bin 209 lira) kirli görünümlü spor ayakkabısını süsleyip fiyatını katladı. Geçen ay piyasaya sunulan eskitilmiş görünümlü kadın ayakkabısının üzerine konulan kristal taşlar ile ayakkabının değeri bin 200 euroya çıkarıldı. 7 bin 320 liraya denk gelen ayakkabı, 'absürt' ve 'çılgınca' diye nitelendirildi. 'nin resmi mağazalarında yer alan ayakkabı, ilkbaharyaz 2019 koleksiyonunda yer aldı.

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