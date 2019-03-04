Yatay mimari 50 bin konutla başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'yatay şehirleşme' ilkesini hayata geçirmek için yarın önemli bir adım atacak. Erdoğan, 'Yatay Şehirleşmeyle Yükselen Türkiye' projesini İstanbul'da Kasımpaşa Kızılay Meydanı'ndaki etkinlikle tanıtacak. Tanıtım sırasında TOKİ'nin yatay mimariyle hazırladığı Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 50 bin sosyal konut projesi de kamuoyu ile paylaşılacak. Erdoğan, yeni konutların hangi illerde ve şartlarda satışa sunulacağını açıklayacak.
HASAN AY
HASAN AY
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.