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Yatay mimari 50 bin konutla başlıyor

Yatay mimari 50 bin konutla başlıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'yatay şehirleşme' ilkesini hayata geçirmek için yarın önemli bir adım atacak. Erdoğan, 'Yatay Şehirleşmeyle Yükselen ' projesini 'da Kasımpaşa Kızılay Meydanı'ndaki etkinlikle tanıtacak. Tanıtım sırasında 'nin yatay mimariyle hazırladığı Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 50 bin sosyal konut projesi de kamuoyu ile paylaşılacak. Erdoğan, yeni konutların hangi illerde ve şartlarda satışa sunulacağını açıklayacak.

HASAN AY

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