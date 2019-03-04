Üreticiye 98 milyon euro

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi' başlattıklarını belirterek, "Bitkisel ve hayvansal üretimin desteklenmesi için üreticilerimize yüzde 70-100 oranında hibe vereceğiz" dedi. 2019-2026 yıllarını kapsayacak projenin ilk aşamasının Adana, Mersin, Kastamonu, Sinop, Osmaniye ve Bartın'ın dezavantajlı bölgelerindeki 45 ilçe ve 2 bin 162 köyü kapsayacağını aktaran Pakdemirli, "İlk aşamanın bütçesi 52.5 milyon euro. İkinci aşamaya Çankırı ve Kahramanmaraş dahil edilerek bütçe 98 milyon euroya çıkarılacak" diye konuştu.