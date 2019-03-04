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Türkiye ilk 10’da
Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Timur Bayındır, turistlerin 'yi 'enteresan bir ülke' olarak gördüğünü belirterek, "Bu, büyük bir avantaj. Değerlendirmek lazım. Türkiye, turizmden çok ekmek yer" dedi. Ocak'ta doluluklarda Avrupa ortalamasının yüzde 58.1 olduğunu anlatan Bayındır, şöyle konuştu: "Türkiye Avrupa ortalamasının üzerine çıktı. , dolulukta yüzde 62.9 ile Avrupa ortalamasının daha da üzerinde. İstanbul ve Türkiye, doluluk oranında yeniden Avrupa'da ilk 10'da."

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