İşsizleri işe yerleştirmek için seferber olan İŞKUR, meslek eğitim kursları ile de iş sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Meslek kurslarına katılan gençler, hem iş öğreniyor hem de bu sürede cep harçlığı alıyor. İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerde düzenlenen kurslara katılanlara günlük 30-50 lira ödeniyor.