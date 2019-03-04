Emekliye ayda 269 TL

Emeklileri, Ocak zammının ardından Temmuz artışı bekliyor. Tüm emeklilerin maaşına Temmuz'da zam yapılırken, bununla birlikte ek ödeme tutarları da yükselecek. Her ay maaşın yüzde 4'ü, 5'i oranında olan ek ödemenin tutarı, Temmuz'da yeni aylıklar üzerinden hesaplanacağından artacak. Ayrıca halen bin 224 lira 81 kuruşun altındaki maaşlara yüzde 5 oranında ek ödeme verilirken, bu sınır yükselecek. Ayrıca ek ödeme oranının yüzde 4-5'ten yüzde 8-9'a çıkarılması da gündemde.



Türkiye Emekliler Derneği'nin gündeme taşıdığı talep hayata geçerse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 42 ile 269 lira arasında artış yaşanacak. Halen en düşük emekli aylığı net bin 71 lira 88 kuruş. Buna göre en düşük ek ödeme tutarı da (maaşın yüzde 5'i) 53,60 lira. Ek ödeme tutarı, oran yüzde 8'e çıkarsa 32,15 lira artışla 85,75 liraya, yüzde 9 olursa 42,87 lira artışla 96,47 liraya yükselecek. Halen en yüksek aylık ise 5 bin 390 lira 70 kuruş. Buna göre de en yüksek ek ödeme tutarı 215,63 lira. Ek ödeme tutarı, oran yüzde 8'e çıkarsa 215,63 lira artarak 431,26 liraya, yüzde 9 olursa 269,53 lira artışla 485,16 liraya ulaşacak.













Emekliler her ay maaşın yüzde 4'ü, 5'i oranında ek ödeme alıyor. Ek ödeme tutarları, Temmuz'da yeni maaşlarla yükselecek.