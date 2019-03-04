Bursa iskenderi İran'a açılıyor

Türkiye'nin ödüllü iskender markası Bursa Kebap Evi, Avrupa ile başlayan global marka yolcuğuna Ortadoğu ile devam ediyor. Marka, İran'ın köklü şirketlerinden 'Sweet World' ile master franchise anlaşması imzaladı. Yatırımcı, 2019 içinde 2.5 milyon dolarlık yatırımla ilk 5 şubeyi açarak 5 yıl içinde 30 şubeye ulaşma hedefinde. Bursa Kebap Evi Yönetim Kurulu Başkanı Cem Helvacı, "Yurt dışı hedeflerimize Almanya ile başladık, şimdi İran ile devam ediyoruz. Bu yıl İran'da ilk şubelerimizi açmaya hazırlanıyoruz" dedi.
- Ekonomi
- 04.03.2019
- Gazete
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