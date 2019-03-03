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Zam şampiyonu kıvırcık
İTO, bu yılın şubat ayında 'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 30,98 ile salata olduğunu açıkladı. Şampiyon kıvırcık salatayı, yüzde 25,51 ile maydanoz, sağlık harcamaları grubundan yüzde 24,26 ile ilaçlar, gıda maddeleri grubundan yüzde 18,67 ile salatalık izledi.

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