Zam şampiyonu kıvırcık

İTO, bu yılın şubat ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 30,98 ile kıvırcık salata olduğunu açıkladı. Şampiyon kıvırcık salatayı, yüzde 25,51 ile maydanoz, sağlık harcamaları grubundan yüzde 24,26 ile ilaçlar, gıda maddeleri grubundan yüzde 18,67 ile salatalık izledi.
- Ekonomi
- 03.03.2019
- Gazete
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