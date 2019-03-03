Kış turizminin önemli merkezleri hafta sonları büyük ilgi görüyor. Uludağ, Palandöken, Erciyes, Kartepe gibi merkezler hafta sonu dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı. Güneşli havayı fırsat bilen yerli yabancı turistler pistleri doldurarak kayak yaptı. Günübirlik ziyaretçiler oteller ve çevresini doldururken tesis sahipleri de kazançlı bir gün geçirdi.
- Ekonomi
- 03.03.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.