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merkezlerinde hafta sonu bereketi

Hafta sonu kardayız
Kış turizminin önemli merkezleri hafta sonları büyük ilgi görüyor. , Palandöken, Erciyes, Kartepe gibi merkezler hafta sonu dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı. Güneşli havayı fırsat bilen yerli yabancı turistler pistleri doldurarak yaptı. Günübirlik ziyaretçiler oteller ve çevresini doldururken tesis sahipleri de kazançlı bir gün geçirdi.

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