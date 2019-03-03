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İnşaatlara yenı düzen
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik, 'de yayımlandı. Yönetmelik, 2 Haziran'da yürürlüğe girecek. Yapı ruhsatına tabi bütün yapıların; şantiye şefliğinin, yapı müteahhidi ile şantiye şefi arasında düzenlenen ve asgari olarak işin adı, süresi, ücretiyle, iş yeri adresini ve tarafların tebligata elverişli elektronik adreslerini içeren iş sözleşmesine göre yürütülmesi esas olacak. Şantiye şefinin mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi veya elektrik mühendisi, Yükseköğrenim Kurumunca elektrik mühendisliğine eş değerliği bulunduğu kabul edilen elektrik-elektronik mühendisi, , makine, elektrik, yapı denetim teknikeri veya bunlara ilişkin teknik öğretmen olması şart olacak.

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