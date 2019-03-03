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'ya akını

, sayısında son yılların en yüksek rakamına ulaştı. İki ayda, ortalama yüzde 50 artış yaşandı.

Turist akını
Şubat ayı yani 'ölü' sezonda bile rekor kırdı. Antalya'yı ilk 2 ayda ise toplam 292 bin kişi ziyaret etti. İlk iki ayın toplam rakamları 2018'de 192 bin, 2017'de 171 bin, 2016'da 203 bindi. Şubat ayı toplam turist sayısında ilk sırayı, Alman tatilciler aldı. 'dan yüzde 49 artışla 44 bine yakın turist geldi. İkinci sıradaki 'dan ise yüzde 56'lık artışla 31 bin 500 turist geldi. 2019'un iki aylık döneminde ise yine Almanlar aldı.



Ocak-Şubat 2019'da Almanya'dan yüzde 51 artışla 73 bin 510 turist geldi. Rusya'dan ise yüzde 68 artışla 68 bin 386 turist kenti ziyaret etti. Antalya'nın iki ana pazarı Almanya ve Rusya'dan 'ölü sezon' olarak adlandırılan ocak ve şubat aylarında da yaşanan rekor düzeydeki artış oranları, önümüzdeki aylar için de büyük umut oluşturdu. 135 ülkeden turistin geldiği Antalya, adeta turist patlaması yaşadı.

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