20 bin kişiye iş müjdesi

Töreni'nekatıldı. Törende bir konuşma yapan"Potansiyeli yüksek ancakmaliyet ve insan kaynağı eksikliği nedeniyleüretim yapılamayan alanları üretime açıyoruz.Bugün tüm Türkiye'de madenlerimizdeBu alanlarıüretime açarak yatırımcılarımız eliyledahasağlayacağız" dedi.