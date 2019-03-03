20 bin kişiye iş müjdesi

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) İşçi Alımı Kura Çekimi Töreni'ne Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Enerji Bakanı Fatih Dönmez katıldı. Törende bir konuşma yapan Bakan Fatih Dönmez, "Potansiyeli yüksek ancak maliyet ve insan kaynağı eksikliği nedeniyle üretim yapılamayan alanları üretime açıyoruz. Bugün tüm Türkiye'de madenlerimizde 130 binden fazla kişi çalışıyor. Bu alanları üretime açarak yatırımcılarımız eliyle 20 bin kişilik istihdam potansiyeli daha sağlayacağız" dedi.
- Ekonomi
- 03.03.2019
- Gazete
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