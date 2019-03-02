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Dolarla depozito yok

Dolarla depozito yok
Hazine ve Maliye Bakanlığı, internet sitesinde, den TL'ye dönüş seferberliğine ilişkin merak edilen sorulara yanıt verdi. Yerli turiste otelde konaklama bedeli TL olacak, Eylül 2018 sonrası sözleşmelerde ev sahipleri döviz cinsinden depozito talep edemeyecek. Türk vatandaşı olmayan futbolcuların ücretleri döviz cinsinden ödenebilecek. Türk vatandaşı olan futbolcuların 'de yerleşik kulüplerle yapacağı sözleşmeler de TL olarak imzalanacak. Kira sözleşmelerinde depozitolar dolar olamayacak. Türk Lirası'nı koruma seferberliğine uymayanlara 55 bin liraya kadar ceza kesilecek.

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