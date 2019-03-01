Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019 enflasyon hedefimizi yüzde 15.9 olarak açıklamıştık. Enflasyonun hedeflediğimiz yönde gittiğine dair net sinyaller alıyoruz" dedi. AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı'na katılan, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ile soruları yanıtlayan Albayrak, şu mesajları verdi:
Bütçe disiplini, cari açık ve fiyat istikrarında 6 ayda ciddi yol kat ettik.
Türkiye-AB ilişkileri günlük ilişkiler değil. Biz dün komşuyduk, bugün komşuyuz yarın da komşu olacağız.
Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi ve ortak değerler konusu çok önemli ve hassas mevzular. Bu noktada kritik konulardan biri taahhütlerin onurlandırılması.
AB, geçen hafta Mısır'daydı. Maalesef geçen hafta Mısır hükümeti 9 genci idam etti. Bugünlerde demokrasiye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.
Türkiye bölgenin tek demokratik ülkesi. 15 Temmuz ABD'deki 11 Eylül saldırılarından daha ağır bir travma yaşattı. Türkiye çok güçlü bir demokrasi sınavından geçti.
Bütçe disiplini, cari açık ve fiyat istikrarında 6 ayda ciddi yol kat ettik.
Türkiye-AB ilişkileri günlük ilişkiler değil. Biz dün komşuyduk, bugün komşuyuz yarın da komşu olacağız.
Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi ve ortak değerler konusu çok önemli ve hassas mevzular. Bu noktada kritik konulardan biri taahhütlerin onurlandırılması.
AB, geçen hafta Mısır'daydı. Maalesef geçen hafta Mısır hükümeti 9 genci idam etti. Bugünlerde demokrasiye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.
Türkiye bölgenin tek demokratik ülkesi. 15 Temmuz ABD'deki 11 Eylül saldırılarından daha ağır bir travma yaşattı. Türkiye çok güçlü bir demokrasi sınavından geçti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.