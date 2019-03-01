Bankaların vatandaştan binbir türlü para kazanma yöntemleri bulunuyor. Bu yöntemlerin başını faiz çekerken; para çekme-yatırma, cüzdan basım, ekstre masrafları ile hesap işletim ücreti ve kredi kartı aidatı en bilinenleri arasında yer alıyor. Bankaların sundukları kredi kartları için istedikleri aidatlar da ciddi bir gelir kalemi olarak öne çıkıyor. Türkiye genelinde 2018 itibarıyla toplam 66 milyon 304 bin 603 adet kredi kartı bulunuyor.
Bankalar kredi kartları için ortalama 100 lira yıllık aidat talep ediyor. Kart sayısı ile çarpıldığında bankaların cebine sadece aidattan yıllık 6 milyar 630 milyon 460 bin lira giriyor. Kart aidatları 12 ayda bir otomatik olarak kesiliyor. Tutar kartın cinsine göre 10 bin 950 liraya kadar çıkıyor. Öte yandan bankaların, aidatsız kartı da olmak zorunda.
ÖZLEM KAMER TERCANLI
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.