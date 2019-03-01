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lar kredi kartı aidatlarından vurgun yapıyor

lar 66 milyon adede ulaşan kredi kartlarının aidat ücretlerini gelir kalemi yaptı. Yıllık aidat parası ortalama 100 liradan, 6 milyar 630 milyon lirayı buldu.

ların vatandaştan binbir türlü para kazanma yöntemleri bulunuyor. Bu yöntemlerin başını faiz çekerken; para çekme-yatırma, cüzdan basım, ekstre masrafları ile hesap işletim ücreti ve kredi kartı aidatı en bilinenleri arasında yer alıyor. Bankaların sundukları kredi kartları için istedikleri aidatlar da ciddi bir gelir kalemi olarak öne çıkıyor. genelinde 2018 itibarıyla toplam 66 milyon 304 bin 603 adet kredi kartı bulunuyor.



Bankalar kredi kartları için ortalama 100 lira yıllık aidat talep ediyor. Kart sayısı ile çarpıldığında bankaların cebine sadece aidattan yıllık 6 milyar 630 milyon 460 bin lira giriyor. Kart aidatları 12 ayda bir otomatik olarak kesiliyor. Tutar kartın cinsine göre 10 bin 950 liraya kadar çıkıyor. Öte yandan bankaların, aidatsız kartı da olmak zorunda.



ÖZLEM KAMER TERCANLI

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