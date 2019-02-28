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320 milyon kişiye ulaşacak

Turkcell 320 milyon kişiye ulaşacak
Son 2 yıldır dünyanın en hızlı büyüyen dijital operatörü olmayı başaran Turkcell'in dijital ihracat hamlesi 1 yıl içerisinde 3 kıtada toplam 9 operatörde karşılık buldu. Lifecell; 'de , KKTC'de Kuzey Kıbrıs Turkcell, Belarus'ta BeST, 'da , Almanya'da Lifecell Europe ve Moldova'da Moldcell'in ardından şimdi de Arnavutluk'ta ALB Telecom, Nepal'de CG Corp Global ile 39 ülkede kullanılmaya başlanacak.

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