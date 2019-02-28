Son 2 yıldır dünyanın en hızlı büyüyen dijital operatörü olmayı başaran Turkcell'in dijital ihracat hamlesi 1 yıl içerisinde 3 kıtada toplam 9 operatörde karşılık buldu. Lifecell; Türkiye'de Turkcell, KKTC'de Kuzey Kıbrıs Turkcell, Belarus'ta BeST, Ukrayna'da Lifecell, Almanya'da Lifecell Europe ve Moldova'da Moldcell'in ardından şimdi de Arnavutluk'ta ALB Telecom, Nepal'de CG Corp Global ile 39 ülkede kullanılmaya başlanacak.
- Ekonomi
- 28.02.2019
- Gazete
Turkcell 320 milyon kişiye ulaşacak
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