Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük icraat programı kapsamında duyurduğu Türkiye Emlak Katılım Bankası 18 yıl sonra yeniden faaliyete başladı. Merkezi İstanbul'da olacak bankanın yeni unvanı kısa adıyla Emlak Bank olarak belirlendi. Banka, konut, arsa, gayrimenkul ağırlıklı çalışacak.
- Ekonomi
- 28.02.2019
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Tarihi banka geri döndü
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