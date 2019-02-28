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Tarihi geri döndü

Tarihi banka geri döndü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük icraat programı kapsamında duyurduğu Türkiye Emlak Katılım Bankası 18 yıl sonra yeniden faaliyete başladı. Merkezi 'da olacak nın yeni unvanı kısa adıyla Emlak Bank olarak belirlendi. Banka, konut, arsa, gayrimenkul ağırlıklı çalışacak.

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