İTO’dan ihracat koçu

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) İhracata İlk Adım Programı ile daha önce ihracat yapmamış ya da 100 bin doların altında ihracat gerçekleştirmiş KOBİ'lere, 4 ay süreyle danışmanlık yapacak 'ihracat koçu' atanacak. Firmalara haftada 4 saat danışmanlık hizmeti sağlanacak. Programa katılmak isteyelerin, İTO'nun web sitesi olan 'ito.org.tr'deki başvuru formunu 5 Mart'a kadar doldurması gerekiyor.
- Ekonomi
- 28.02.2019
- Gazete
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