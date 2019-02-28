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İTO’dan ihracat koçu
İstanbul Ticaret Odası'nın () a İlk Adım Programı ile daha önce ihracat yapmamış ya da 100 bin doların altında ihracat gerçekleştirmiş 'lere, 4 ay süreyle danışmanlık yapacak 'ihracat koçu' atanacak. Firmalara haftada 4 saat danışmanlık hizmeti sağlanacak. Programa katılmak isteyelerin, İTO'nun web sitesi olan 'ito.org.tr'deki başvuru formunu 5 Mart'a kadar doldurması gerekiyor.

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