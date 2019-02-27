Türk Telekom farkı

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TÜRK Telekom ile Huawei, 1 Şubat'ta sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik tabanlı eğitim içeriklerinin erişimini 5G üzerinden bulut teknolojisini kullanarak uzaktan test etti. Çalışma, Kongresi'nde Huawei tarafından, şirketin faaliyet gösterdiği ülkeler arasında 'En İyi 5G Bulut Dikey Sektör Uygulamalarından Biri' olarak gösterildi. , ayrıca, Huawei ile 5G teknolojileri alanındaki işbirliğini İyi Niyet Sözleşmesi (MoU) TurkTech1.0 ile ileri boyuta taşıdı. Türk Telekom CEO'su Dr. Paul Doany, "5G uygulama alanlarını geliştirip, test ederek şebekelerimizde uygulamayı hedefliyoruz" dedi.

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