Sektör bir araya geldi

Enerji sektörünün devlerinin yanı sıra, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve iş dünyasını bir araya getiren zirveye 500'ü aşkın davetli katıldı. Zirvede APara Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde TPAO Yönetim Kurulu Başkanı Melih Han Bilgin, The London Energy Club Kurucusu ve Global Resources Partnership Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ögütçü, Kalyon Enerji CEO'su Hakan Yıldırım, küresel enerji ve doğal kaynaklarda yeni trendler ve Türkiye'nin konumunu tartıştı. Para Dergisi Yazarı Volkan Akı'nın moderatörlüğündeki panele ise Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer, MTA Genel Müdürü Cengiz Erdem, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer ve Tüprag Genel Müdürü Mehmet Yılmaz katıldı.
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- 26.02.2019
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