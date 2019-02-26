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’dan 3.8 milyar kâr

Sabancı’dan 3.8 milyar kâr
SABANCI Holding'in 2018 konsolide net kârı yüzde 10 artışla 3 milyar 830 milyon lira oldu. Holding CEO'su Mehmet Göçmen, yatırıma ve üretmeye devam edeceklerini söyleyerek, "2018'de gösterdiğimiz başarı bu yılda sürecek" dedi.

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