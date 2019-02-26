Milyonlarca emekli intibak beklentisi taşıyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, 2000'den önce emekli olanların aylıklarında 355 liraya varan artış getiren intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini istiyor. Bunun için Meclis'ten yasa çıkarılması bekleniyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) de intibakla ilgili çalışmaları yakından takip ediyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar için intibak düzenlemesinin şart olduğunu belirten TÜED, "Meclis'te konunun ele alınıp, yasa yoluyla düzenlemenin yapılması yönünde halen çalışmaktayız" açıklaması yaptı.
Meclis'e intibak içerikli 3 yasa teklifinin sunulduğunu belirten TÜED, şu değerlendirmeyi yaptı: "Tekliflerden biri ile, malullük, yaşlılık ve ölüm aylık oranlarının yeniden hesaplanarak intibak düzenlemesi yapılması, böylece emeklilik tarihi farklılığından kaynaklı mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır. Bir diğer teklif ile farklı emeklilik tarihlerine bağlı olarak ortaya çıkan emekli aylıkları arasındaki dengesizliklerin giderilmesi ve emekli aylıklarının asgari ücretten düşük olmaması hususunun hükme bağlanması hedeflenmektedir. 3'üncü teklifle de emekliler arasındaki maaş farkının giderilmesi amaçlanmaktadır." 2000 yılı öncesinde çıkartılan intibak ile emeklilerin maaşı 50 lira ile 355 lira arasında artmıştı.
Meclis'e intibak içerikli 3 yasa teklifinin sunulduğunu belirten TÜED, şu değerlendirmeyi yaptı: "Tekliflerden biri ile, malullük, yaşlılık ve ölüm aylık oranlarının yeniden hesaplanarak intibak düzenlemesi yapılması, böylece emeklilik tarihi farklılığından kaynaklı mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır. Bir diğer teklif ile farklı emeklilik tarihlerine bağlı olarak ortaya çıkan emekli aylıkları arasındaki dengesizliklerin giderilmesi ve emekli aylıklarının asgari ücretten düşük olmaması hususunun hükme bağlanması hedeflenmektedir. 3'üncü teklifle de emekliler arasındaki maaş farkının giderilmesi amaçlanmaktadır." 2000 yılı öncesinde çıkartılan intibak ile emeklilerin maaşı 50 lira ile 355 lira arasında artmıştı.
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