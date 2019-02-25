Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borçları ile vergi borçlarını geçen yıl çıkan af yasası kapsamında yapılandıranlara tanınan ek süre 28 Şubat'ta bitiyor. Konuyla ilgili açıklama yapan SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, 28 Şubat'a kadar prim borcu olanlara ilişkin yapılandırma imkanının devam ettiğini söyledi. Bağlı, vatandaşların herhangi bir bankaya gittiğinde yapılandırmadan yararlanabileceğinin bilgisini de verdi.