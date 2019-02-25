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  • 25.02.2019 10:44
  • Son Güncelleme: 25.02.2019 10:54

Vergi ve prim borcu yapılanmasında son gün ne an? Başkanı tarih verdi

Vergi ve prim ları yapılandırma olanlar için Başkanı 'dan son dakika uyarısı geldi. SGK Başkanı Bağlı, milyonlarca kişinin faydanalacağı af yasası olarak bilinen 7143 sayılı için son tarihi açıkladı. Peki vergi ve prim borcu yapılanmasında son gün ne an? İşte konuyla ilgili detaylar...

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borçları ile vergi borçlarını geçen yıl çıkan af yasası kapsamında yapılandıranlara tanınan ek süre 28 Şubat'ta bitiyor. Konuyla ilgili açıklama yapan SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, 28 Şubat'a kadar prim borcu olanlara ilişkin yapılandırma imkanının devam ettiğini söyledi. Bağlı, vatandaşların herhangi bir bankaya gittiğinde yapılandırmadan yararlanabileceğinin bilgisini de verdi.

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