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ye 344 TL aile ı

Memurlara verilen aile ının lere de ödenmesi gündemde. Mart’ta toplanacak KPDK’da masaya taşınacak talep hayata geçerse emekliler aylık 344 lira kavuşabilecek.

Milyonların gözü Mart'ta yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında. KPDK'da memurlara ve lere yönelik pek çok talep ve konu masaya yatırılacak. Konfederasyonlar toplantı için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. KPDK'da gündeme gelecek taleplerden biri de milyonlarca emekliyi heyecanlandırıyor. Konfederasyonlar, memurlara her ay ödenen aile ının emeklilere de verilmesini istiyor. Bu talep hayata geçerse, emekliler aylık 344 liraya varan kavuşacak.



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Memurlara her ay aile yardımı ödeniyor. Çalışmayan eş için ödenen tutar aylık 278,69 lira. Çocuk yardımı da 0-6 yaş için 65,30, 6 yaş üstü için 32,65 lira. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan bir memur aylık 409,29 lira aile yardımı alabiliyor. Ödenen aile yardımı tutarları zam dönemlerinde maaş katsayısındaki artışla yükseliyor. Eğer emeklilere de aile yardımı hayata geçerse; eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli aylık 343,99 lira ek alabilecek. Bu talep KPDK'da karara bağlanamazsa, konfederasyonlar, konuyu Ağustos'ta yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine taşımayı planlıyor. Memur emeklileri için aile yardımının hayata geçmesi halinde, bunun tüm emeklilere yaygınlaştırılması beklentisi bulunuyor.

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