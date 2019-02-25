Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çek ve bonoların bankacılık altyapısıyla iletişim halindeki bir elektronik sistem üzerinden düzenlenmesine imkan tanıyacak 'elektronik çek ve bono' uygulamalarına yönelik çalışmaları tamamladıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Uygulamanın hayata geçirilmesiyle fiziki çek ve bonoda görülen sahtecilik, tahrifat, çalınma, kaybolma, cirantaların takip edilememesi ve fiziksel basım maliyeti gibi birçok sorun da ortadan kalkacak."
- Ekonomi
- 25.02.2019
- Gazete
Çekte yeni dönem
- 60 bin memur ve personel alımı yapılacak!
- Altın fiyatları günü nasıl kapattı?
- Resmi Gazete'de yayımlandı! Zorunlu karşılıklar...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.