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Çekte yeni dönem

Çekte yeni dönem
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ların bankacılık altyapısıyla iletişim halindeki bir elektronik sistem üzerinden düzenlenmesine imkan tanıyacak 'elektronik çek ve bono' uygulamalarına yönelik çalışmaları tamamladıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Uygulamanın hayata geçirilmesiyle fiziki çek ve bonoda görülen sahtecilik, tahrifat, çalınma, kaybolma, cirantaların takip edilememesi ve fiziksel basım maliyeti gibi birçok sorun da ortadan kalkacak."

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