Geçen yılın ağustos ayındaki kur saldırısının ardından, Türkiye'yi diz çöktürme operasyonunun en önemli ayaklarından olan yüksek faiz sarmalı, hükümetin kararlı tutumu ile dağılmaya başladı. Mevduat faizleri 7 Eylül 2018'den bu yana ilk kez yüzde 20'nin altına inerken, ticari kredi faizlerinde ise bir haftada 3 puanlık düşüş oldu. Merkez Bankası verilerine göre 6 Nisan'da yüzde 12.5 olan bankaların mevduata uyguladığı ortalama faiz, kur atağının ardından yaratılmaya çalışılan belirsizlik havası ile 21 Eylül 2018'de iki kat artarak yüzde 25'e çıkmıştı. Hükümetin eylül ayında açıkladığı Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile birlikte güven ortamının perçinlenmesi, bankaların likidite sorununu yaşamaması, makro hedeflerin tutturulması ve kamu bankalarının üstlendiği misyon faizlerdeki düşüşü de beraberinde getirdi. 8 Şubat'ta yüzde 20.17 olan mevduat faizleri, 15 Şubat'ta yüzde 19.83'e inerek yüzde 20'nin altına gerilemiş oldu.
- Ekonomi
- 24.02.2019
- Gazete
Faiz zinciri kırılıyor
- Emekliye 1.260 lira verilecek!
- 27 Mayıs güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?
- Tüm zamanların rekoru kırıldı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.