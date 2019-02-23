Üreticiye elektrik tarifesi kolaylığı

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte 'tarımsal faaliyetler tarifesi' uygulamasının en geç 1 aya kadar başlayacağını bildirdi. Dönmez, "Tarımsal sulama tarife grubuna, diğer tarımsal faaliyetlerle uğraşan müşterileri de eklemiş olacağız. En geç bir ay içinde uygulamayı başlatmış olacağız" dedi.
- Ekonomi
- 23.02.2019
- Gazete
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