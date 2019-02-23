Üreticiye elektrik tarifesi kolaylığı

elektrikteuygulamasının en geç 1 ayakadar başlayacağını bildirdi.Dönmez, "Tarımsal sulamatarife grubuna, diğer tarımsalfaaliyetlerle uğraşan müşterileride eklemiş olacağız. En geç biray içinde uygulamayı başlatmışolacağız" dedi.