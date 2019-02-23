Bugünkü
Takvim

Üreticiye elektrik tarifesi kolaylığı

Üreticiye elektrik tarifesi kolaylığı
Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte 'tarımsal faaliyetler tarifesi' uygulamasının en geç 1 aya kadar başlayacağını bildirdi. Dönmez, "Tarımsal sulama tarife grubuna, diğer tarımsal faaliyetlerle uğraşan müşterileri de eklemiş olacağız. En geç bir ay içinde uygulamayı başlatmış olacağız" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriÜreticiye elektrik tarifesi kolaylığı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri