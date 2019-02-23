Ödüllü kulede yok yok

İlk etabı 29 Ekim'de açılan, tüm etapları tamamlandığında dünyanın büyüğü olacak İstanbul Havalimanı'nın ödüllü hava trafik kontrol kulesi, sadece teknoloji ve tasarımı ile değil, görev yapan hava kontrolörleri için sunduğu imkanlarla da dikkat çekiyor. Kulede; yemekhane, spor salonu, squash, masa tenisi, 25 adet ofis, ses kayıt odası, kreş, 12 adet dinlenme odası, seminer salonu, laboratuvar, toplantı odaları yer alıyor.