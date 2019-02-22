Yeni işçinin maaşı 3 ay devletten

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı istihdam teşvikleriyle güçlü adımlar atmaya devam ediyor. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ekonomi paketiyle ilave istihdama 3 aylık süper teşvik müjdesi geldi. Teklife komisyon görüşmeleri sırasında eklenen maddeye göre, 2018 yılı içinde işyerinden bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak, 1 Şubat ile 30 Nisan tarihlerinde işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak. Yeni işe alınan işçiler için verilen bu destekle birlikte daha önce yürürlükteki teşvikler de devam edecek. İşçiler için işverene 3 ay süreyle günlük 67,36 lira tutarında ilave destek sağlanacak. Şubat, Mart, Nisan döneminde işe alınacak her bir işçi için 9 bin 400 liraya yakın destek verilecek. 3 aylık dönemde yaklaşık 300 bin yeni istihdam yaratıldığı düşünülürse bu destek tutarı 2.8 milyar liraya ulaşacak.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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