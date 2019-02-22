Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda alınan tedbirler Türk Lirası'nın cazibesini artırdı. TL'ye yatırım yapanın kazancı yüzde 10'dan daha fazla oldu. Eylül'den itibaren TL mevduatta kayda değer bir vade uzaması görüldü. 30 Kasım itibarıyla 1 yıldan uzun vadeli TL mevduatların payı, 31 Ağustos 2018'e göre yüzde 93, 6 aydan 1 yıla kadar vadeli mevduatların payı yüzde 99 arttı.
- Ekonomi
- 22.02.2019
- Gazete
TL mevduatta vadeler uzadı
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