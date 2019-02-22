Poşet kullanımı %70 azalacak

Çevre Bakanı Murat Kurum, "Kişi başı 440 adet olan plastik poşet kullanım sayısını çok yakın zamanda yüzde 70 azaltarak 90 adede, daha sonra da yüzde 90 azaltarak 40 adede düşürmek istiyoruz" dedi. Kurum, sıfır atık projesinin uygulamaya geçmesi sayesinde 2023'e gelindiğinde, yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlanacağını ve 100 bin kişinin doğrudan istihdam imkanına kavuşacağını anlattı.
- Ekonomi
- 22.02.2019
- Gazete
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