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Mazot ve gübre desteği ödeniyor

Mazot ve gübre desteği ödeniyor
Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, 2018 yılına ait mazot ve gübre destek ödemelerine bugünden itibaren başlanacağını belirterek, "Çiftçilerimize toplamda 2.9 milyar lira ödemiş olacağız" dedi. Kimlik numarasının son hanesi 8 olan çiftçilere bugün saat 18.00'den sonra ödeme yapmaya başlanacak. Kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olan çiftçilere ödemeleri 1 Mart'ta, 0 ve 2 olanlara ise 8 Mart'ta ödeme yapılacak.

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