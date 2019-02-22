Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, 2018 yılına ait mazot ve gübre destek ödemelerine bugünden itibaren başlanacağını belirterek, "Çiftçilerimize toplamda 2.9 milyar lira ödemiş olacağız" dedi. Kimlik numarasının son hanesi 8 olan çiftçilere bugün saat 18.00'den sonra ödeme yapmaya başlanacak. Kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olan çiftçilere ödemeleri 1 Mart'ta, 0 ve 2 olanlara ise 8 Mart'ta ödeme yapılacak.
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- 22.02.2019
- Gazete
Mazot ve gübre desteği ödeniyor
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