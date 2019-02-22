Hakim adayına 70 puan şartı

Yargının iş yükünü hafifletmeyi amaçlayan ve yargıda önemli düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda yasalaştı. Kanuna göre, adli ve idari yargı hakim adaylığı mülakatına katılabilmek için yazılı sınavda 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekecek. Ancak yazılı sınavda başarılı olamayan adaylara iki ay içinde bir sınav hakkı daha tanınacak.
EVRİN GÜVENDİK
EVRİN GÜVENDİK
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