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Gurbetçiye kolaylık geldi

Gurbetçiye kolaylık geldi
Kayıtlarda 7 milyonu aşan sayısı ile dünyanın en önemli diasporalarından biri haline gelen yurt dışındaki Türkler'in, 'ye ilişkin resmi iş ve işlemleri kolaylaşıyor. Yurt dışındaki Türk diasporasının Türkiye'deki resmi iş ve işlemlere ilişkin talep ve önerilerinin, kamu hizmetlerinin çeşitlendirilip geliştirilmesine ışık tutmasını sağlayacak 'Yurt Dışındaki Vatandaşlarımıza Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi' ile yurt dışındaki vatandaşlar ve mavi kartlıların Türkiye'ye ilişkin tüm resmi iş ve işlemlerinde hız ve etkinliğin artırılması hedefleniyor.

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