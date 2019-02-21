TÜSİAD'ın yeni başkanı Kaslowski

TÜSİAD'ın dün yapılan 49. Genel Kurul toplantısında TÜSİAD Yönetim Kurulu seçimi gerçekleşti. Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Simone Kaslowski seçildi. Kaslowski, başkan olarak yaptığı ilk konuşmada, "Ülkemiz için bilginin ve bilimin yolunu tutmak ulusal çıkarlarımızın temellerinden biridir. Türkiye'nin yazacağı yeni hikaye aynı zamanda bu çağda var olma iradesinin de en kararlı beyanı olacaktır" dedi.
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