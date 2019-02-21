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'ın yeni başkanı

TÜSİAD'ın yeni başkanı Kaslowski
TÜSİAD'ın dün yapılan 49. toplantısında seçimi gerçekleşti. Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Simone Kaslowski seçildi. , başkan olarak yaptığı ilk konuşmada, "Ülkemiz için bilginin ve bilimin yolunu tutmak ulusal çıkarlarımızın temellerinden biridir. 'nin yazacağı yeni hikaye aynı zamanda bu çağda var olma iradesinin de en kararlı beyanı olacaktır" dedi.

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