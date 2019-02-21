Vatandaşlar emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili gelişmeleri merakla araştırılıyor. Yaş şartı nedeniyle emekli aylığı alamayan pek çok vatandaş, EYT hakkındaki son dakika gelişmeleriyle ilgili bilgi edinmek istiyor. Prim gününü doldurup emekli olabilmek için yaşını bekleyenler emeklilikte yaşa takılanlar yasası çıkacak mı sorusunun netlik kazanmasını bekliyor. Peki, EYT yasasında son durum ne? İşte merak edilen detaylar...

EYT'DE SON DURUM NE?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yakın zamanda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk uzun süredir gündemi meşgul eden EYT konusuna da değinerek, "Gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında." açıklamasında bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya dair geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada; "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur." demişti.

Sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli olabilmek için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş olarak 3 ayrı hususa bakılması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, "Emeklilik için 1999 yılına kadar yalnızca hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısı yeterliydi. Bu tarihte yapılan bir düzenlemeyle kademeli olarak yaş şartı da getirildi. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında yürütülen kampanyanın özünde işte bu uygulama vardır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

BAKAN SELÇUK'TAN YENİ AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, gündemdeki konulara yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk, "Emeklilikte yaşa takınlarla" ilgili bir çalışmanın gündemlerinde olmadığını belirtti. Selçuk, bir kavram karmaşası olduğunu, yaş sınırının emekli olabilmek için gerekli şartlar arasında yer aldığını söyledi. "Emeklilikte yaşa takılma"nın yanlış bir kavramsallaştırma olduğunu çünkü emekliliğin olmazsa olmazının belirli bir yaşı tamamlama olduğunu dile getiren Selçuk, "Dünyada emeklilik için bir yaş sınırı mevcut" dedi.