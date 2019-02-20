İran ile en uzun sınır hattına sahip Van'da, modernize edilen Kapıköy Gümrük Kapısı yeni haliyle hizmete girdi. Tam donanımlı ve modern görüntüsüyle yolcu geçişlerine açılan gümrük kapısı, bölgede sevinçle karşılandı. Yapılan çalışmaların ardından İranlı turistler Türkiye'ye giriş yapmaya başladı. Yaklaşık 100 milyon lirayı aşan yatırım bütçesiyle 3 yıl önce temeli atılan Kapıköy Gümrük Kapısı, Türkiye'nin en modern gümrük kapılarından biri olarak hizmet sunacak. 63 bin metrekarelik alanda inşa edilen sınır kapısı ile iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması hedefleniyor.
50 YILLIK HAYAL GERÇEKLEŞTİ
Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Van ilinin 50 yıllık hayalinin gerçekleştiğini söyledi. Çiftci, "2018'de İran'da kaynaklanan bir takım sıkıntılardan dolayı gelen turist sayısı 682 bine düştü ama 2019 yılıyla beraber bunun milyonları aşmasını bekliyoruz" dedi.
50 YILLIK HAYAL GERÇEKLEŞTİ
Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Van ilinin 50 yıllık hayalinin gerçekleştiğini söyledi. Çiftci, "2018'de İran'da kaynaklanan bir takım sıkıntılardan dolayı gelen turist sayısı 682 bine düştü ama 2019 yılıyla beraber bunun milyonları aşmasını bekliyoruz" dedi.
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