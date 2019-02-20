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'ye lı akını

’da modernize edilen açıldı. 100 milyon lirayı aşan yatırımla hayata geçirilen kapı, ler tarafından sevinçle karşılandı. Kapının turizme büyük katkı sağlaması, bu yıl 1 milyonu aşkın İranlı’nın Van’a gelmesi bekleniyor.

İranlı akını
ile en uzun sınır hattına sahip 'da, modernize edilen Kapıköy Gümrük Kapısı yeni haliyle hizmete girdi. Tam donanımlı ve modern görüntüsüyle yolcu geçişlerine açılan gümrük kapısı, bölgede sevinçle karşılandı. Yapılan çalışmaların ardından İranlı ler 'ye giriş yapmaya başladı. Yaklaşık 100 milyon lirayı aşan yatırım bütçesiyle 3 yıl önce temeli atılan Kapıköy Gümrük Kapısı, Türkiye'nin en modern gümrük kapılarından biri olarak hizmet sunacak. 63 bin metrekarelik alanda inşa edilen sınır kapısı ile iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması hedefleniyor.

50 YILLIK HAYAL GERÇEKLEŞTİ
Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Van ilinin 50 yıllık hayalinin gerçekleştiğini söyledi. Çiftci, "2018'de İran'da kaynaklanan bir takım sıkıntılardan dolayı gelen turist sayısı 682 bine düştü ama 2019 yılıyla beraber bunun milyonları aşmasını bekliyoruz" dedi.

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