Anadolu’ya kredi seferberliği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kamu bankalarının tek amacı kâr etmek olmamalı. İnsanların ucuz faizle kredi bulabilmesinin önü açılmalı" çağrısı karşılık buldu. Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ve Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, Doğu ve Güneydoğu'da reel sektörün kredi kullanımında yaşadığı teminat, evrak gibi sorunları çözme sözü verdi.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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