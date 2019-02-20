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Anadolu’ya kredi seferberliği

Anadolu’ya kredi seferberliği
Başkan 'ın, "Kamu larının tek amacı kâr etmek olmamalı. İnsanların ucuz faizle kredi bulabilmesinin önü açılmalı" çağrısı karşılık buldu. Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Halk Bankası Genel Müdürü , Doğu ve Güneydoğu'da reel sektörün kredi kullanımında yaşadığı teminat, evrak gibi sorunları çözme sözü verdi.

HAZAL ATEŞ

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