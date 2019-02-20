Alman KOBİ’lere THY kolaylığı

TÜRK Hava Yolları (THY), uluslararası öneme sahip yeni işbirliği için önemli bir adım attı. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, bayrak taşıyıcı ile Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği arasında stratejik ortaklık için niyet bildirgesi imzalandı. THY dünyanın 124 ülkesine ulaşan geniş uçuş ağı ve kaliteli hizmetiyle birlik üyesi şirketlere, ticari lojistik çözümleri ve yüksek kalitede taşımacılık hizmetleri sunacak.
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